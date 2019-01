Emotionale Debatte über Fahrverbote

Die FDP-Fraktion stimmt ab. © dpa

Stuttgart.Eine Pause der Fahrverbote, die die Südwest-CDU bei ihrer Konferenz im Kloster Schöntal vor wenigen Tagen beschlossen hatte, sorgt weiter für Unruhe. Dass die Grünen, Koalitionspartner der CDU, über den Vorstoß nicht begeistert waren, versuchte gestern die FDP im Stuttgarter Landtag zu nutzen. Die Liberalen wollten einen Keil zwischen die beiden Regierungsfraktionen treiben. Dies gelang ihnen allerdings nur teilweise.

Dennoch zeigte die aktuelle Debatte, wie unterschiedlich Grüne und CDU an das Thema Fahrverbote herangehen – und wie schwer sich die CDU damit tut, im Parlament für eigene Parteibeschlüsse zu stimmen. Die FDP legte im Landtag einen Antrag zur Abstimmung vor, mit dem der Bund dazu aufgefordert werden soll, die Voraussetzungen für ein so genanntes Moratorium zu schaffen, das zu einer Aussetzung der Fahrverbote führt.

Was folgte, war eine emotionale Debatte. Zunächst zeigte sich, dass die beiden Regierungsfraktionen nicht mit einer Stimme sprechen. Grünen-Politiker Daniel Renkonen forderte, dass der Druck auf die Autoindustrie wegen der ausbleibenden Nachrüstungen erhöht werden müsse. Zudem verteidigte er das Stuttgarter Diesel-Fahrverbot. CDU-Verkehrsexperte Thomas Dörflinger machte sich hingegen dafür stark, mit den Automobilkonzernen zu kooperieren und forderte eine schnelle Überprüfung der Stickoxid-Grenzwerte. Die beiden Regierungsfraktionen legten einen eigenen Antrag vor. Dieser beinhaltete lediglich, dass alle Maßnahmen umgesetzt werden sollen, um die Luftqualität zu verbessern und Fahrverbote in Stuttgart und in weiteren Städten im Südwesten zu vermeiden, wofür es eine Regierungsmehrheit gab. Von einem Moratorium war keine Rede. Den FDP-Antrag mit dem Fahrverbotsmoratorium lehnten die CDU-Landtagsabgeordneten, trotz des Schöntal-Beschlusses, gemeinsam mit den Grünen ab. In Schöntal hatte sich die Südwest-CDU noch dafür ausgesprochen, die Fahrverbote für Euro-4-Diesel auszusetzen.

Spott von Opposition

Dies sorgte bei der Opposition für Spott. „Die CDU stellt sich mit ihrer Abstimmung gegen die eigene Parteihaltung: Sie ist mit vollem Mund in Schöntal hineingegangen, aber mit voller Hose im Landtag wieder herausgekommen“, sagte FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

