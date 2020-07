Ende der Zwei-Drittel-Mehrheit

Wiesbaden.Zunächst krachte es noch einmal heftig im Hessischen Landtag, und Ministerpräsident Volker Bouffier ging erstmals bei diesem Thema persönlich in den Ring. Doch am Ende hatte Schwarz-Grün die nötigen Stimmen beisammen und brachte seinen umstrittenen Plan zur Abschaffung der Zwei-Drittel-Mehrheit im Gesetz über Ausnahmen von der Schuldenbremse durch: Mit 68 gegen 57 Stimmen bei 7 Enthaltungen ebneten die Abgeordneten damit am Donnerstag den Weg für das von der Landesregierung geplante Sondervermögen über zwölf Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen.

Die damit verbundenen Kreditermächtigungen bis zum Jahr 2023 sollen am Samstag auf einer weiteren Sondersitzung des Landesparlaments in Wiesbaden endgültig beschlossen werden.

Da eine CDU-Abgeordnete wenige Tage nach der Geburt ihres Kindes fehlte, hätte die Ein-Stimmen-Mehrheit der schwarz-grünen Koalition theoretisch noch ins Wanken kommen können. Doch erstens waren auch zwei Parlamentarier der AfD nicht da, und zweitens hatte die Linke Stimmenthaltung angekündigt, da sie die Schuldenbremse ohnehin ablehnt und – so Fraktionschefin Janine Wissler – als gescheitert ansieht. SPD und FDP war in der erneut sehr aufgeheizten Debatte also klar, dass die Koalition mit ihrem Vorhaben durchkommen wird, und entsprechend scharf gingen sie CDU und Grüne noch einmal an. Oppositionsführerin Nancy Faeser bezichtigte die Landesregierung der Arroganz. Regeln würden einfach „weggefegt, wenn sie dem Machterhalt von Schwarz-Grün im Wege stehen“. Die SPD-Fraktionschefin sprach von einer „Entmachtung des Parlaments“, ein milliardenschwerer Schattenhaushalt als Wahlkampfbudget werde „mit der Brechstange“ durchs Parlament gedrückt, das sei unmoralisch.

Klage droht

Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock stand dem kaum nach. Es sei eine „Unverschämtheit“, der Opposition Blockadepolitik vorzuwerfen. Die Regierung Bouffier zerschlage als einzige in Deutschland den Konsens in der Corona-Krise.

Seine Partei werde ein Gutachten über die Verfassungsmäßigkeit in Auftrag geben und behalte sich eine Klage vor. Dass der Streit noch vor dem Staatsgerichtshof landet, scheint indes festzustehen: AfD-Fraktionschef Robert Lambrou sagte, seine Partei habe schon geprüft und werde auf jeden Fall einen Normenkontrollantrag einreichen. Zumal er von Faeser und Rock wegen seiner öffentlichen Zurückhaltung auch persönlich angegriffen wurde, ging der Ministerpräsident anstelle des erwarteten Finanzministers Michael Boddenberg (CDU) schließlich selbst ans Pult. Er verteidigte die schwarz-grünen Pläne vorbehaltlos und mahnte dringend zur Sachlichkeit in der politischen Auseinandersetzung.

Die Pandemie und ihre Folgen seien auch am 31. Dezember nicht vorbei, die Regierung dürfe nicht handlungsunfähig werden durch immer neue Verhandlungen über Nachtragshaushalte mit ungewissem Ausgang, sondern müsse jetzt „rasch, planbar und kraftvoll“ agieren. Das erwarteten die auf Hilfe angewiesenen Menschen. Er habe sich eine so in alle Lebensbereiche eingreifende Pandemie nicht vorstellen können.

