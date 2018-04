Endoskope per Post nach Kolumbien?

Anzeige

trier.Sie sollen es ausschließlich auf hochwertige medizinische Geräte abgesehen haben: Wegen einer Diebstahlserie in Krankenhäusern vor allem in Rheinland-Pfalz müssen sich seit gestern zwei Kolumbianer im Alter von 30 und 42 Jahren vor dem Landgericht Trier verantworten. Als Mitglieder einer Bande sollen sie in 2016 und 2017 Endoskope im Wert rund drei Millionen Euro gestohlen haben. „Es ist eine ungewöhnliche Diebstahlserie mit einer sehr hohen Schadenssumme“, sagte Staatsanwalt Benjamin Gehlen.

Die Männer sollen geeignete Kliniken ausgekundschaftet und dann zugeschlagen haben. „Wo die entsprechenden Abteilungen waren, haben sie gegoogelt.“ Die Diebesbeute schickten sie laut Anklage per Paketpost von Amsterdam nach Kolumbien, wo sie von Hintermännern verkauft wurde – wohl in verschiedene Länder Südamerikas. Der 42-Jährige soll bei allen 13 Taten beteiligt gewesen sein, sein jüngerer Komplize bei sechs.

Mit dem Mietwagen zum Tatort

Tatorte waren unter anderem Kliniken in Dernbach (Westerwaldkreis), Landstuhl (Kreis Kaiserslautern), Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Remagen (Kreis Ahrweiler) und Bad Dürkheim. Betroffen waren auch eine Klinik im saarländischen Lebach, im südhessischen Lampertheim und in Aschersleben (Sachsen-Anhalt). In drei Fällen blieb es beim Versuch. „Sie kamen aus Paris und fuhren die Krankenhäuser gezielt mit dem Mietwagen an“, sagte der Staatsanwalt. Teils hätten sie die Häuser durch den Haupteingang betreten und sich Zugang zu den Untersuchungsräumen verschafft. In anderen Fällen habe ihr Weg über den Hinterhof, den Lieferanteneingang oder über den Balkon geführt. Manche Schränke hätten sie aufhebeln müssen, um an die kleinen, teuren Geräte zu kommen, andere seien unverschlossen gewesen, sagte Gehlen.