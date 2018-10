Endspurt für Rohbau

Ulm.Der Rohbau für einen wichtigen Teil des Milliarden-Bahnprojekts Stuttgart-Ulm soll wie geplant bis zum 3. Dezember fertiggestellt werden. „Wir werden den Termin halten, das ist bombensicher“, sagte Projektleiter Stefan Kielbassa gestern bei einer Besichtigung des 28 Kilometer langen Streckenabschnitts zwischen Merklingen und Ulm.

Nach der Übergabe kann die Bahntechnik anrücken und mit der Verlegung von Gleisen, der Errichtung von Masten für die Oberleitungen sowie weiteren Installationsarbeiten beginnen, um die Trasse in eine echte Bahnstrecke zu verwandeln. Interessant für Bahnfans dürfte die Ankunft der ersten Gleise am 10. Dezember am Bahnhof Ulm sein: Die 120 Meter langen Schienen werden auf Spezialfahrzeuge umgeladen, die sie über die Rohbautrasse zur Verlegung anliefern. „Auf der Straße ginge das nicht, dafür sind sie zu lang“, sagte Kielbassa.

ICE-Züge sollen die Strecke Merklingen-Ulm mit 250 Stundenkilometern in rund sieben Minuten passieren können. Das imposanteste Bauwerk auf diesem Abschnitt ist der sechs Kilometer lange Albabstiegstunnel von Dornstadt bis zum Ulmer Hauptbahnhof. Bis zum 3. Dezember soll auch der Rohbau für den Bahnhof in Merklingen fertig sein. Nach Inbetriebnahme der rund 60 Kilometer langen Neubaustrecke 2022 soll sich die Fahrtzeit zwischen der Landeshauptstadt und Ulm von 54 auf 31 Minuten verringern. lsw

