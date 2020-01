„Engagement für offene, vielfältige Gesellschaft“

Stuttgart.Es ist ein klares Zeichen gegen Antisemitismus, gegen das Vergessen und dafür, dass sich die dunkelsten Zeiten in der deutschen Geschichte nie mehr wiederholen dürfen: In Stuttgart wurde gestern ein Verein gegründet, der bundesweit gegen Judenfeindlichkeit vorgehen will.

22 Mitglieder beschlossen die Satzung des Vereins mit dem langen Namen „Konsequent e.V. – Verein zur Abwehr des Antisemitismus“ und wählten den Heilbronner Guido Rebstock zu ihrem Vorsitzenden. Die Erinnerungskultur müsse beibehalten werden, mahnte Rebstock, der früher Ministerialdirigent im Wirtschafts- und Finanzministerium war und heute als Geschäftsführer der Innovationsregion Hohenlohe tätig ist. Es gebe eine Verrohung der Sprache bis hin zu Gewalttaten.

Doch sein Blick ging auch nach vorne. So wolle der Verein konkrete Handlungen für die Zukunft beschließen – und auch die jüngeren Generationen ansprechen. Die erste Sitzung des Vereins soll im Frühjahr in Heilbronn stattfinden.

Mitglied des neuen Vereins ist auch Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne). „Antisemitismus ist ein Angriff auf unsere Grundwerte. Das Engagement gegen Antisemitismus ist ein Engagement für unsere offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft“, so Aras bei der konstituierenden Sitzung. Der Staat alleine könne diese Werte nicht verteidigen. „Ich bin deshalb dankbar für diese Initiative aus der Zivilgesellschaft und dankbar, dabei sein zu dürfen“, sagte die Grünen-Politikerin.

Reaktion auf Hass und Hetze

Der Verein ist eine Reaktion darauf, dass in der Gesellschaft wieder verstärkt antisemitische Tendenzen erkennbar sind – nicht zuletzt wegen des Anschlags in Halle. In Baden-Württemberg stieg die Zahl der antisemitischen Straftaten 2018 auf 136 Fälle an. 2017 waren es noch 99. Zahlen für das komplette Jahr 2019 liegen noch nicht vor.

Zu den Gründungsmitgliedern zählten auch die Landtagsfraktionschefs von Grünen, CDU, SPD und FDP sowie Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter Michael Blume. „Antisemitismus ist Menschenfeindlichkeit. Deshalb ist der Kampf gegen den Antisemitismus zugleich immer auch ein Kampf für das, was uns wichtig ist, für unsere tragende Werte“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart. „Es wäre uns sicher lieber, wir müssten das alles nicht tun“, sprach Ulrich Sckerl, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, die Notwendigkeit der Neugründung an. Auch SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch erklärte, man habe sich vor einigen Jahren nicht vorstellen können, dass es heute nötig sei, einen Verein gegen Antisemitismus zu gründen. „Ich habe den Verdacht, der Antisemitismus war nie weg“, sagte FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Hass und Hetze würden immer offener geäußert.

Der Verein soll an die Tradition des 1890 gegründeten „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus“ anknüpfen, der 1933 unter den Nationalsozialisten aufgelöst wurde.

