Entgleister Zug löst Sicherheitsdebatte über Rheintalstrecke aus

Lahnstein.Nachdem am 30. August ein Güterzug auf dem Weg von Rotterdam nach Basel entgleist ist und 100 000 Liter Diesel ausgelaufen sind, sorgen sich die Anwohner der Rheintaltrasse ihn Lahnstein bei Koblenz um ihre Sicherheit. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, Willi Pusch, vermutet: „Wäre es Benzin gewesen, wäre wohl alles in die Luft geflogen.“ Die Gleise führen durch viele Wohngebiete. Die Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (Grüne) hat kürzlich an die seit langem geplante Machbarkeitsstudie für den Bau einer Alternativtrasse durch Westerwald und Taunus erinnert. Pusch sieht Vorteile: das 108 Kilometer lange Tunnelsystem wäre 40 Kilometer kürzer als die jetzige Trasse. Und mehr Güterzüge könnten mit höherem Tempo fahren. lrs

