Entlaufener Wolf gesichtet

Homberg.Der am Freitag aus einem Wildpark im nordhessischen Homberg (Efze) ausgerissene Wolf soll gesichtet worden sein. Ein Augenzeuge will ihn am Eisenberg in Neuenstein entdeckt haben. Das liegt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der Mann habe ein Foto gemacht und dem Wildpark Knüll zukommen lassen, berichtete der Sprecher des Schwalm-Eder-Kreises, Stephan Bürger, gestern auf Anfrage. „Es handelt sich um nicht gesicherte Informationen. Wir schätzen es aber so ein, dass es unser Wolf wahrscheinlich ist.“ Der Sichtung im rund 20 Kilometer entfernten Neuenstein werde nachgegangen, so Bürger.

Mehrere Zäune überwunden

Der Wildpark hatte am Dienstag mitgeteilt, dass man als Optimallösung versuchen werde, den Wolf mit einem Narkose-Gewehrschuss zu betäuben und in den Park zurückzubringen. Am Freitag hatten zwei der zehn Wölfe im Wildgehege mehrere Zäune überwunden und liefen durch den für Besucher zu der Zeit aber geschlossenen Park.

Ein Wolf sei aus Sicherheitsgründen erschossen worden. Dem zweiten Wolf gelang die Flucht aus dem Park. Mit den Ausbesserungsarbeiten am Zaun sei begonnen worden, so Bürger. Derzeit werde auf weiteres Baumaterial gewartet. Die Arbeiten würden am Donnerstag und Freitag fortgesetzt. Ob der Wildpark am Wochenende öffne, sei allerdings immer noch nicht endgültig entschieden.

Für den Wildpark war der Ausbruch der Wölfe äußerst unangenehm. Denn erst im Februar 2018 gelang schon mal zwei Wölfen die Flucht aus dem Gehege. Da sie sich mit Futter zurücklocken und einsperren ließen, ging der Zwischenfall glimpflich aus. Um zu erklären, was eigentlich nicht sein kann und darf, hatte der Landrat des Schwalm-Eder-Kreises, Winfried Becker (SPD), den Fall der kürzlich ausgebrochenen Tiere zur Chefsache erklärt. Becker zeigte sich äußerst verärgert. „Mir ist zweimal definitiv zuviel“, sagte er . lhe

