Entscheidung über Öffnung im Januar

Stuttgart.Die Entscheidung über den Weiterbetrieb der Schulen am 11. Januar fällt wenige Tage vorher. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte am Dienstag mit, dass man die Konferenz der Ministerpräsidenten am 5. Januar abwarten wolle. „Unser grundsätzliches Ziel ist, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten.“ Das Ministerium bereite ein Konzept vor. „Dies soll ein flexibles Handeln ermöglichen, je nach regionaler Infektionslage und nach Alter der Kinder.“ Zudem müssen Halbjahreszeugnisse nicht zum 10. Februar ausgegeben werden, sondern bis Ende des Monats. Hintergrund sei, dass im Dezember teils Klassenarbeiten angesetzt waren, die nicht geschrieben werden konnten. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020