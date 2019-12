EntscheidungAnfang 2020

Stuttgart.AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel will notfalls für den Landesvorsitz ihrer Partei in Baden-Württemberg kandidieren. „Der aktuelle Landesvorstand wird von vielen Parteimitgliedern als kaum handlungsfähig wahrgenommen“, sagte Weidel der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstag). Sie sei von verschiedenen Seiten gebeten worden, beim anstehenden Sonderparteitag für den Vorsitz zu kandidieren. „Ich behalte es mir vor, dieser Bitte nachzukommen und mich in den Dienst der Landespartei zu stellen, wenn keine andere tragfähige Lösung bis zum besagten Parteitag gefunden wurde“, sagte Weidel. Ihr Sprecher bestätigte dies am Freitag.

Die Landespartei plant Anfang 2020 einen Sonderparteitag. Die AfD im Südwesten gilt als zerstritten. Auf der einen Seite stehen die gemäßigteren Kräfte um Landesparteichef Bernd Gögel, der auch Fraktionschef im Landtag ist. Auf der anderen Seite stehen die radikalen Kräfte. Gögel führt die Landespartei in einer Doppelspitze mit dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel. Spaniel suchte in der Vergangenheit immer wieder die Nähe zum völkisch-nationalistischen Flügel von Rechtsaußen Björn Höcke. Im Vorstand lieferten sich Gögel und Spaniel schon vor Monaten einen Machtkampf. lsw

