Entschluss über Beiträge noch im April

Wiesbaden.Eine Entscheidung über die Zukunft der umstrittenen Straßenbeiträge in Hessen rückt näher. Beim Städtetag befinde sich eine Abfrage unter den großen Städten im Land in der Endphase, sagte ein Sprecher des Verbandes der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Spätestens in der zweiten Woche nach Ostern will sich der kommunale Spitzenverband dann positionieren, ob die Anlieger bei den teils immensen Kosten für die Sanierung von Straßen auch künftig zur Kasse gebeten werden können oder ob das eine finanzielle Sache der Allgemeinheit wird. Am 12. April ist eine mündliche Anhörung im Innenausschuss des Landtags geplant.

Nach zahlreichen Protesten läuft derzeit eine politische Debatte über eine Änderung der Hessischen Gemeindeordnung. Die Oppositionsfraktionen des Hessischen Landtags wollen die Pflicht für die Kommunen kippen, diese Straßenbeiträge zu erheben. Während die Liberalen nach einem Gesetzentwurf den Kommunen selbst überlassen wollen, ob sie die Straßenbeiträge von ihren Bürgern erheben oder andere Finanzierungsformen wählen, ist die Linken-Fraktion für eine ersatzlose Streichung der Vorschrift.

Auch das Ziel der SPD-Fraktion ist es, dass die Regelung zu den zwangsweisen Straßenausbaubeiträgen in ihrer derzeitigen Form abgeschafft wird. Die Finanzierung sowie der Ausbaustandard sollten nach dem Willen der Sozialdemokraten stärker vor Ort geregelt werden.