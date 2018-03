„Er ist nach rechts geschlittert“

Anzeige

Burladingen.„Der Bürgermeister dieser Kommune spricht nicht in meinem Namen.“ Das steht auf einem Schild im Fenster des evangelischen Pfarrhauses in Burladingen (Zollernalbkreis). Die Frau des Pfarrers, Karin Dinkelacker, hat es vor gut einem Jahr aufgehängt, nachdem der Burladinger Bürgermeister Harry Ebert den Besuch des Gemeinderats in einer Flüchtlingsunterkunft als „Asylantenschau“ und die Gemeinderäte als „Landeier“ bezeichnet hatte. Ebert galt schon damals als AfD-nah. „Als klar wurde, dass er nach rechts wegschlittert, wusste ich: Ich muss was machen“, sagt Dinkelacker. Zum Abhängen des Schildes habe ihr der Bürgermeister seither keinen Anlass gegeben. Im März wurde Eberts Eintritt in die AfD bekannt.

Der Schritt hat kaum jemanden überrascht und doch viele aufgeregt in dem rund 12 000-Einwohner-Städtchen auf der Schwäbischen Alb. Entlang der Hauptstraße reihen sich Bäckereien, Banken, ein Juweliergeschäft, die örtliche Zeitung. Jenseits eines Kreisverkehrs sieht man das Zeichen der Firma Trigema, größter Arbeitgeber am Ort. Viele Autos und Lastwagen fahren, ohne je anzuhalten, durch Burladingen – den Ort, der jetzt weit über die Stadtgrenzen hinaus wegen seines AfD-Bürgermeisters bekannt ist, weil er der erste in ganz Baden-Württemberg ist. Etliche Burladinger fürchten einen Imageschaden. Sie wollen nicht, dass ihr Heimatort als die Stadt mit dem AfD-Mann gilt.

Am Rand des Zollernalbkreises Burladingen auf der Schwäbischen Alb liegt am nordöstlichen Rand des Zollernalbkreises. Mehr als 12 000 Menschen leben in der Stadt zwischen Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart und dem Bodensee. Bürgermeister ist seit 1999 Harry Ebert, der kürzlich in die AfD eingetreten ist. Größter Arbeitgeber ist das Textilunternehmen Trigema mit rund 1200 Beschäftigten. Auch die Werkzeugfabrik Gewefa sitzt dort, ebenso wie die Barth-Logistikgruppe. Sehenswürdigkeiten sind der Stadt zufolge unter anderem Wasserfälle und verschiedene Ruinen. Kutschfahrten werden um Burladingen demnach ebenso angeboten wie Führungen mit Nachtwächter. lsw

Kampf um den Ruf

Mit dem Bürgerbündnis „Burladingen ist bunt“ wollen sie ein Gegengewicht in der öffentlichen Wahrnehmung bilden. „Wenn man den Ort auf den AfD-Bürgermeister reduzieren würde, ergäbe sich ein ganz falsches Bild“, sagt Pfarrer Christoph Dinkelacker. Auch der Burladinger Unternehmer Kaspar Pfister, der dort ein Ärztehaus bauen lässt, betont: „Wir sind keine braune Hochburg.“