„Er kam, um das Opfer zu töten“

Anzeige

Frankfurt.Von den Motorradkutten der „Hells Angels“ ist gestern im streng gesicherten Saal des Frankfurter Landgerichts nichts zu sehen – sie sind verboten. Der Block der breitschultrigen und teils reichlich tätowierten Männer, der den langhaarigen Mann auf der Anklagebank mit Applaus, Winken und Siegeszeichen begrüßt, zeigt aber auch so Geschlossenheit. Im Prozess um eine blutige Fehde im Rockermilieu mit Schüssen am Himmelfahrtstag 2016 lassen es die etwa 50 Männer auf eine kleine Machtprobe ankommen: Demonstrativ bleiben sie sitzen, als Richter und Schöffen vor der Urteilsverkündung den Saal betreten.

Mit ruhiger Stimme

Bärbel Stock, die Vorsitzende Richterin, lässt das Verhalten nicht durchgehen. Mit ruhiger Stimme wendet sie sich an die Männer: „Alle aufstehen – so will es das Gesetz!“ Erst dann erheben sie sich nach und nach. Aber sie haben gezeigt, was die Richterin auch später in ihrer Urteilsbegründung zur Sprache bringt: Sie haben ihre eigenen Regeln. Auf seine Weise zeigt das auch der 57-jährige Angeklagte, der unter anderem wegen versuchten Mordes, versuchten Totschlags, Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes zu zehn Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wird. Kaugummikauend und lachend hatte er seine Kumpel begrüßt, die Urteilsverkündung verfolgt der Mann ohne sichtbare Gefühlsregung.

Mit langen Haaren und Mittelscheitel wirkt er eher wie ein Langzeitstudent als wie ein Mitglied der Hells Angels. Für das Gericht gibt es allerdings keinen Zweifel: Zusammen mit einer Gruppe von Freunden aus dem Milieu wollte der 57-Jährige am Himmelfahrtstag 2016 einem 41 Jahre alten Rivalen in der Frankfurter Innenstadt eine Abreibung verpassen, die verletzte Ehre des Charters wieder herstellen.