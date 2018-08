Erdferkel „Memphis“ erkundet Frankfurter Zoo

Frankfurt.Knapp sieben Wochen nach seiner Geburt erkundet Erdferkel-Jungtier „Memphis“ die Schauanlage im Nachttierhaus des Frankfurter Zoos. „Erdferkel sind ganz besondere Vertreter der nachtaktiven Zoogemeinschaft: Unter den heutigen Säugetieren haben sie keine näheren Verwandten“, sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig gestern bei der Vorstellung des kleinen Ferkels. Die Tochter des Erdferkels „Ermine“ verdankt ihren Namen der Erinnerung an Vater „Elvis“, der viele Jahre zu den Lieblingen der Zoo-Besucher gehörte. Er starb kurz vor der Geburt von „Memphis“. Die Vornamen sollen an Sänger Elvis Presley erinnern, der 1977 in Memphis (USA) starb. lhe

