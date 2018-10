Erdferkelbaby Mawuco zurück im Saarbrücker Zoo

Saarbrücken.Der Zoo in Saarbrücken hat eine neue Attraktion. Sie hat lange Ohren, große Füße und ist gerade einmal gut drei Monate alt: Es handelt sich um das Erdferkelbaby Mawuco. Dieses ist nach einigen Wochen in einer Art Kinderstube inzwischen zurück im Saarbrücker Zoo und präsentiert sich dort der Öffentlichkeit. Das Jungtier hatte seit seiner Geburt am 27. Juni dieses Jahres bei Tierpfleger Andreas Braun gewohnt, wie die Pressestelle der Stadt Saarbrücken gestern mitteilte. Dort wurde Mawuco sicherheitshalber mit der Flasche großgezogen, da die Aufzucht der Erdferkel nicht ganz einfach ist, wie es vonseiten der Experten hieß. Seit Mitte Oktober ist das Jungtier aber nun wieder im Zoo und kann von Besuchern im Afrikahaus etwa beim Buddeln im Sandkasten beobachtet werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018