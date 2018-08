Erfolg kaum möglich

Weil das Land seine für das Jahr 2020 selbst gesteckten Klimaziele weit verfehlen wird, erhöht Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) jetzt den politischen Druck und legt 2030 die Messlatte noch ein Stückchen höher. Das ist aufgrund des Klimawandels, dessen Auswirkungen in diesem Sommer deutlich zu spüren sind, zwar eine sinnvolle Entscheidung. Dass Untersteller im zweiten Anlauf die Ziele erreicht, ist aber leider unwahrscheinlich.

Das Problem ist, dass ein einzelnes Bundesland kaum Möglichkeiten hat, erhebliche Verbesserungen in der Klimapolitik zu bewirken. Die wichtigen politischen Entscheidungen werden auf globaler, europäischer und allenfalls noch auf nationaler Ebene getroffen. Klimaschutz kann nur dann effizient umgesetzt werden, wenn die Räume, in denen beispielsweise emissionsmindernde Maßnahmen greifen, möglichst groß sind. Untersteller selbst gesteht dies zwar ein, will aber trotzdem an der Novellierung des Landesgesetzes mit neuen Zielen für 2030 festhalten.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in einzelnen Bereichen, in denen das Land tatsächlich steuernd eingreifen kann, bislang zu wenig passiert ist. So hatte das Stuttgarter Umweltministerium zu viel Zeit benötigt, bis die Windkraftkonzeption des Südwestens auf dem Tisch lag. Dass in Baden-Württemberg zum dritten Mal nacheinander bei der Ausschreibung der Bundesnetzagentur Ende vergangenen Jahres kein einziges neues Windrad genehmigt wurde, liegt jedoch wieder an den verschärften Kriterien des Bundes. Dies zeigt: Das Land kann Appelle aussprechen – oder den politischen Druck erhöhen. Zentrale Entscheidungen der Klimapolitik werden jedoch nicht in Stuttgart getroffen.

