Stuttgart.Der Satz bleibt ein wenig im Raum hängen. „Vielleicht“, sagt Thomas Strobl, „haben wir bislang einfach auch Glück gehabt.“ Glück, dass Baden-Württemberg noch nicht Ziel eines islamistischen Anschlags geworden ist. Denn diese Gefahr ist im Südwesten nicht nur anhaltend hoch, sondern seit dem vergangenen Jahr nochmals deutlich gestiegen.

So zumindest äußern sich der baden-württembergische CDU-Innenminister Strobl und Beate Bube, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz, gestern in Stuttgart bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für 2017. Denn die terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) mag zwar in den Krisenregionen von Syrien und dem Irak schwer angeschlagen sein, seine gefährliche Strahlkraft auf radikalislamistische Anhänger, Salafisten und Dschihadisten in Deutschland und Baden-Württemberg ist aber nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden noch gestiegen.

Zahlen aus den Nachbarländern Da Baden-Württemberg eines der ersten Bundesländer ist, das den Verfassungsschutzbericht für 2017 vorgestellt hat, liegen aus den Nachbarländern Hessen und Rheinland-Pfalz bisher nur Daten aus 2016 vor. Ein Überblick: Rechtsextremismus: In Hessen wurden 1335 Personen (2015: 1310) diesem Spektrum zugeordnet. In Rheinland-Pfalz waren es 650 (2015: 650). Linksextremismus: In Hessen gehörten 2400 (2015: 2400) diesem Spektrum an. In Rheinland-Pfalz waren es 500 (2015: 500) Reichsbürger: Diese wurden in Rheinland-Pfalz noch nicht erfasst, in Hessen waren es 500. red

Vor allem radikalisierte Rückkehrer aus den Kriegsgebieten bereiten den Behörden in Baden-Württemberg Sorge, Strobl nennt sie „ein erhebliches Sicherheitsrisiko“. Zahlen gibt es nicht. Aus dem Südwesten sollen es insgesamt rund 50 Personen sein, die sich nach Syrien oder in den Irak abgesetzt haben, um für den IS zu kämpfen. Ein Dutzend von ihnen ist nach Erkenntnissen der Behörden dort bereits ums Leben gekommen.