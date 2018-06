Erinnerung an 70 Jahre „Luftbrücke“

Anzeige

Frankfurt.Zeitzeugen und Politiker haben gestern in Frankfurt an den Beginn der Luftbrücke zur Versorgung der Berliner Bevölkerung vor 70 Jahren erinnert. Die ersten Maschinen waren am 26. Juni 1948 von der Rhein-Main Air-Base gestartet, zwei Tage nachdem die sowjetischen Behörden die Verbindungswege in die geteilte Stadt unterbrochen hatten. „Zwei Millionen Berliner wären verhungert, wenn die Alliierten nicht entschieden hätten, die Luftbrücke zu starten“, sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auf der Jubiläumsfeier am Luftbrückendenkmal am Frankfurter Flughafen. Bouffier nannte die 1948 begonnenen Hilfslieferungen eine „meisterhafte logistische und auch fliegerische Leistung“.

Durch die Luftbrücke seien die Alliierten von Besatzern zu Beschützern geworden, sagte Peter Beyer, im Auswärtigen Amt Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit. Immer wieder betonten Redner der Veranstaltung, diese Zusammenarbeit müsse auch in schwierigeren Zeiten fortgeführt werden.

Zu der Feier vor zwei der ehemaligen Versorgungsflugzeuge, die einst alle 90 Sekunden in Berlin mit Kohle, Kartoffeln oder Mehl an Bord landeten, waren auch Vertreter der damaligen Alliierten Mächte gekommen. Die Luftbrücke sei der „erste Kampf des Kalten Krieges“ gewesen, sagte Richard Grenell, der US-Botschafter in Deutschland. „Die Berliner haben gelernt, wieder zu hoffen“, sagte Grenell. Die an der Luftbrücke beteiligten Piloten hatten die Bevölkerung in den Westsektoren der damals geteilten Stadt vom Juni 1948 an aus der Luft versorgt. lhe