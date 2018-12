Ermittler geben Entwarnung

Stuttgart.Die Bundespolizei verschärft die Sicherheitsvorkehrungen am Stuttgarter Flughafen, weil Personen versucht haben sollen, die Sicherheitskontrollen dort auszuspähen. Polizisten marschieren mit Maschinenpistolen durch die Hallen, kontrollieren Fahrzeuge an den Zufahrtsstraßen. Von möglichen Anschlagsplänen ist bald die Rede. Gestern Abend kam dann Entwarnung.

Mehrere Wohnungsdurchsuchungen hatten keine Anhaltspunkte für die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags ergeben, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die Bundespolizeidirektion und die Polizei Reutlingen gestern mitteilten. Die „Bild“ hatte zunächst darüber berichtet.

Frau zum Flughafen gebracht

Gestern Morgen seien die Wohnungen eines 28-jährigen Mannes in Baden-Württemberg und eines 48-jährigen Mannes in Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Die Personen waren nach Hinweisen auf eine mögliche Ausspähung von Flughäfen und einer verdächtigen Internetkommunikation ins Visier der Ermittler geraten.

Am 12. Dezember 2018 waren den Angaben zufolge am Flughafen Stuttgart zwei Männer ohne Reisegepäck beobachtet worden, die offenbar die Kontrollmaßnahmen am Terminal 2 beobachtet hatten. Die Polizei sprach von einem begründeten Verdacht, dass der Flughafen ausgespäht werden sollte. Einen Tag später ereignete sich ein ähnlicher Vorgang am Flughafen Charles de Gaulle in Paris, bei dem ebenfalls zwei Männer aufgefallen sein sollen. Ein Zusammenhang der Vorfälle konnte sich nicht bestätigen.

„Nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen steht die Beobachtung am Stuttgarter Flughafen in keinem Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplanungen oder islamistischen Aktivitäten“, teilten die Behörden mit. Die zwischenzeitlich identifizierten Männer hätten eine Frau zum Flughafen gebracht. Bei keinem der Männer handele es sich um einen sogenannten Gefährder. Dennoch habe einer der Beteiligen Bezüge ins islamistische Milieu, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums.

Zweifel an Ernst von Chat

Medien hatten berichtet, dass marokkanische Sicherheitsbehörden verdächtige Chat-Nachrichten abgefangen und übermittelt hätten. Darin sei von einem Anschlag auf einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzgebiet als Rache für die westliche Politik die Rede gewesen. Es bestehen jedoch laut Ermittler begründete Zweifel an der Ernsthaftigkeit der „Internetkommunikation“.

Die Bundespolizei will nach und nach ihren verstärkten Einsatz am Stuttgarter Flughafen zurückfahren. „Die Verdachts- und Gefahrenlage im Zusammenhang mit einer möglichen Ausspähung am Flughafen Stuttgart ist weitgehend ausgeräumt“, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam gestern mit. dpa

