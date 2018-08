Ermittlungen gegen Ärzte-Funktionäre

Frankfurt. Die beiden zurückgetretenen Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen haben ihre Posten wegen unterschiedlicher Vorwürfe aufgegeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut KV gegen Frank-Rüdiger Zimmeck wegen falsche.Der Limburger Hautarzt Zimmeck stand seit dem Jahr 2011 an der Spitze der KV. Diese ist unter anderem dafür zuständig, die Abrechnungen der Ärzte mit den Krankenkassen zu überprüfen. Dabei fielen den Prüfern ausgerechnet in der Praxis des Chefs einige Ungereimtheiten auf. Unter anderem soll Zimmeck Leistungen abgerechnet haben, die er so nicht erbracht haben kann. KV-intern droht Zimmeck die

...

Sie sehen 45% der insgesamt 892 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.11.2012