Ermittlungen gegen Polizisten

Wiesbaden.Die Verfasser der mit „NSU 2.0“ unterzeichneten Drohschreiben an eine türkischstämmige Anwältin in Frankfurt kennen die Sicherheitsbehörden noch nicht. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte gestern im Landtag, die Ermittlungen hätten bislang noch keinen konkreten Tatverdacht ergeben. Es werde aber „mit Hochdruck“ ermittelt. In einer Sondersitzung des Innenausschusses berichtete der Minister zugleich von weiteren Fällen im Zusammenhang mit Kontakten hessischer Polizisten zum Rechtsextremismus.

So seien gestern die Wohnungen zweier 35- und 44-jähriger Beamter aus dem Vogelsbergkreis durchsucht worden, die im Verdacht stehen, gegen das Waffengesetz verstoßen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet zu haben. Rund 50 Beamte waren im Einsatz. Auf die Spur der beiden Brüder kamen die Ermittler demnach durch den Hinweis eines Ordnungsamtsmitarbeiters, der sie auf einer Kirmes bei rechtsextremistischen Aktivitäten beobachtete. Ein Zusammenhang mit dem Fall der fünf Frankfurter Polizisten sowie eines Marburger Beamten, die sich in einem Messengerdienst unter anderem Hitler-Bilder, Hakenkreuze und rassistische Parolen zugeschickt hatten, bestehe aber nach den bisherigen Erkenntnissen nicht. Auch gebe es keine Verbindung zu den Drohbriefen an die Rechtsanwältin. Weiter berichtete Beuth von Mails, die ebenfalls mit rechtsextremistisch anmutenden Tarnnamen unterzeichnet waren und Drohungen gegen bekannte Personen enthielten.

Die Ermittlungen gegen einen jetzt in Niedersachsen tätigen Polizisten aus Hessen wegen Geheimnisverrats an eine mittlerweile in Halle angeklagte Rechtsextremistin seien inzwischen weitgehend abgeschlossen. Ob Anklage erhoben wird, wollten Beuth und der ebenfalls im Ausschuss anwesende Frankfurter Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn noch nicht sagen.

Schutz für Anwältin

Beuth betonte, für Rechtsextremismus gebe es in der Polizei keinen Platz. Die per Fax verbreiteten Drohbriefe an die Frankfurter Anwältin, die im Münchner NSU-Prozess die Nebenklage und in anderen Verfahren auch Islamisten vertrat, sowie deren Familie nannte der Minister „perfide“. Landespolizeipräsident Udo Münch sagte, seit dem ersten Brief im August 2018 stehe das Landeskriminalamt (LKA) in Kontakt mit der Anwältin und habe Schutzmaßnahmen ergriffen.

Die Oppositionsparteien SPD, Linke und FDP warfen Beuth in der Ausschussdebatte vor, dem Innenausschuss Informationen zu den Vorfällen immer erst nach Presseveröffentlichungen darüber gegeben zu haben. Der Minister sagte, laufende Ermittlungen dürften nicht gefährdet werden. (mit lhe)

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019