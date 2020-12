Ermittlungen nach Hochhaus-Brand

Liederbach.Nach dem Brand in einem Hochhaus in Liederbach im Main-Taunus-Kreis sucht die Polizei weiterhin nach der Ursache des Feuers. Brandermittler seien vor Ort und untersuchten das Gelände, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Die Polizei ermittle auch mit Blick auf eine mögliche fahrlässige Brandstiftung. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sei weiterhin unbewohnbar. Auch die Bewohner des betreffenden Stockwerkes konnten laut Sprecherin aufgrund starken Rauchs zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Wann die Betroffenen wieder nach Hause dürfen, werde derzeit noch geprüft. Das Feuer war am Sonntagabend im achten Stock eines Hochhauses ausgebrochen, vermutlich in einer Küche. Bei dem Brand waren den Angaben nach zwei Menschen leicht verletzt worden. lhe

