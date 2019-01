Ermittlungen stagnieren

Frankfurt.Die zunehmenden Ermittlungsverfahren wegen Betrugsvorwürfen im hessischen Krankenhauswesen kommen nicht voran. „Wir haben zur Zeit ein erhebliches Ressourcen-Problem. In unserer Zentralstelle ist eine von insgesamt drei Personalstellen seit längerer Zeit nicht besetzt“, sagte der Frankfurter Oberstaatsanwalt Alexander Badle. Er ist Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im hessischen Gesundheitswesen.

Der Personalmangel habe zur Folge, dass man im Jahr 2018 die Ermittlungen in den Krankenhausverfahren nicht angemessen habe vorantreiben können. Dabei geht es um Betrugsvorwürfe mit hohen Schadenssummen, teilweise in Millionenhöhe. „Dies ist umso misslicher, als es hier um Gelder der Versichertengemeinschaft geht“, erklärte Badle. Geprüft werde, ob bei der Abrechnung von Krankenhausleistungen Straftaten begangen worden seien, sagte der Oberstaatsanwalt. Die Zahl der Ermittlungsverfahren sei in den vergangenen zwölf Monaten von acht auf zehn gestiegen. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019