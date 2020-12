Erneut Ärger in der Koalition

Stuttgart.Lautstarke Empörung bei der CDU, hoffnungsfrohes Händereiben bei der SPD und eine neue giftige Eruption im grün-schwarzen Koalitionsklima: Mitten in der Coronakrise mit zuletzt offen zutage getretenen Konflikten in der Regierungskoalition hat die Doppelspitze der Landes-Grünen am Montag in Stuttgart mit heftiger Kritik an der CDU den Wahlkampf eingeläutet. Drei Monate vor der Landtagswahl nannten die beiden grünen Landesvorsitzenden eine gemeinsame Regierung mit der SPD als „Wunschkoalition“. In der Klimapolitik sei die CDU in den vergangenen Jahren „ein Klotz am Bein der Grünen“ gewesen, sagte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung des digitalen Landesparteitags am kommenden Wochenende. Dort soll Regierungschef Winfried Kretschmann erneut als Spitzenkandidat der Grünen nominiert werden.

Mit der Corona-Krise sei im Lauf des Jahres 2020 „ein Rückfall der CDU in alte Denkmuster und in Klientelpolitik zu beobachten gewesen“, sagte Hildenbrand. So seien die Wünsche der Tourismusbranche oder des Einzelhandels ungefiltert weitergegeben worden. Die CDU habe sich aus der gemeinsamen Aufgabe, möglichst geschlossen durch die Krise zu kommen, verabschiedet.

Die CDU reagierte empört . „Was die Grünen-Spitze hier macht, gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land“, gab CDU-Generalsekretär Manuel Hagel am Montag scharf zurück. „Der Ansatz der Union ist es, dass wir gemeinsam durch diese schwere Pandemiezeit kommen. Wir wollen unser Land zukunftsfest machen und dabei niemals eine Branche gegen die andere ausspielen“, so Hagel.

Die SPD hofft, bei der Landtagswahl vom Zwist zu profitieren. „Die grün-schwarze Koalition blockiert sich regelmäßig selbst. Dass die CDU dabei der Bremsklotz ist, ist schon lange klar“, sagte SPD-Generalsekretär Sascha Binder. Die Umfragewerte deuteten darauf hin, dass eine Regierung aus SPD und Grünen im März möglich sei.

