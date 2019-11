Erneut Panne bei Prüfung

Stuttgart.An allen 157 Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg mussten an diesem Dienstag im letzten Moment die Aufgaben für die Abschlussprüfung im Fach Gemeinschaftskunde ausgetauscht werden. Ein Sprecher des Kultusministeriums bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen. Das Ministerium habe erfahren, dass „einzelne Schüler detaillierte Informationen über den Inhalt der Prüfung hatten“. Die Hinweise seien von einer Lehrerin gekommen. Die Aufgaben für alle 18 000 betroffenen Auszubildenden seien am Dienstagmorgen rechtzeitig ausgetauscht worden.

Leck auf den Grund gehen

„Wir konnten sicherstellen, dass die Prüfung nicht verschoben werden musste“, erklärte der Sprecher. Zum Teil seien die Schulen noch am Morgen telefonisch darüber informiert worden, dass die für Notfälle vorbereiteten Ersatzaufgaben zum Einsatz kämen. Man versuche jetzt zu klären, wie es zu dem Informationsleck kam. Einzelheiten könnten noch nicht benannt werden.

Probleme beim Abitur

Schon mehrfach hat es in Baden-Württemberg und anderen Ländern Probleme bei Abiturprüfungen gegeben. In Stuttgart waren zum Beispiel der Safe eines Gymnasiums aufgebrochen und die Prüfungsaufgaben für Mathe und Englisch gestohlen worden. Das hatte Folgen weit über die Landesgrenzen, weil es sich um Aufgaben aus dem bundesweiten Pool handelte. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte deshalb für das Abitur in diesem Jahr eine aufwendige Prozedur angeordnet, bei der die Aufgaben den Schulen per USB–Stick zugestellt und erst am Prüfungstag vor Ort gedruckt werden durften. pre

