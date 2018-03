Erst unterschätzt, nun glänzender Sieger

Anzeige

Wenn man rein auf die Biografie Feldmanns schaut, konnte man ihn wirklich leicht unterschätzen: Saß der im niedersächsischen Helmstadt geborene, aber in Frankfurt aufgewachsene Kommunalpolitiker doch ganze 23 Jahre als SPD-Stadtverordneter im Römer, ohne groß aufzufallen. Das höchste Amt, das der ehemalige Leiter eines Jugend- sowie eines Altenzentrums damals bekleidete, war das eines stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.

In der eigenen Partei waren Feldmann zunächst auch wenige Chancen gegeben worden, als er sich in der SPD gegen den haushoch favorisierten Ex-Landtagsabgeordneten Michael Paris um die Oberbürgermeister-Kandidatur bewarb. Doch der eher dem rechten Flügel zugerechnete Konkurrent war sich seiner Sache zu sicher und galt vielen in der SPD als abgehoben, so dass dann doch der Linke Feldmann den Zuschlag bekam. Bei der Oberbürgermeisterwahl selbst blieb er allerdings der klassische Underdog, Favorit war der Wunschkandidat Petra Roths, der damalige hessische Innenminister Boris Rhein (CDU).

Da galten Feldmanns 33 Prozent als Zweitplatzierter hinter Rhein mit 39,1 Prozent im ersten Wahlgang schon als achtbar. Doch in der Stichwahl obsiegte der SPD-Mann dann doch überraschend mit den 57,4 Prozent und wurde damit der erste wieder „rote“ Oberbürgermeister in der Bankenstadt nach 17 Jahren. In der zweiten Runde sicherte er sich vor allem die Stimmen der Grünen-Wähler, die Empfehlungen ihrer Kommunalpolitiker für den schwarzen und als eher rechts geltenden Rhein nicht folgen wollten. Genau das gelang Feldmann auch am Sonntag erneut. Die Grünen gaben keine Wahlempfehlung ab. Viele, die im ersten Wahlgang für die Kandidatin der Grünen votierten, blieben bei der Stichwahl zu Hause. Aber von den Grünen-Wählern, die ihre Stimme abgaben, erhielt Feldmann laut Analyse des städtischen Wahlamts mehr als zehn Mal so viele Stimmen wie CDU-Kandidatin Weyland.

Dringende Themen

Dass man ihn lieber nicht unterschätzen sollte, hat der Frankfurter Oberbürgermeister schon in den ersten sechs Jahren seiner Amtszeit gezeigt. Kein glänzender Redner, langweilte er viele mit dem immer wieder vorgebrachten Bekenntnis zu seinen fünf wichtigsten Anliegen: Wohnen, Internationalität der Stadt, Eintreten für Kinder, ebenso für ältere Menschen und Kampf dem Fluglärm. Das erstgenannte Thema wurde mit dem zunehmenden Mangel an bezahlbarem Wohnraum immer dringlicher. Feldmann ging es mit dem Eintreten für neue Baugebiete in der Stadt ebenso an wie mit einer Bremse für den Mietanstieg bei der städtischen Wohnungsgesellschaft. Dann gelang ihm gegen vielfachen Widerstand eine Fahrpreissenkung bei Bussen und Bahnen. Und das Thema Kinder besetzte er mit der Forderung nach kostenlosen Kitas. Mit diesen Themen bestritt er erfolgreich den Wahlkampf 2018. Inhaltlich blieb Feldmann also der Alte. Im Auftreten aber wurde er souveräner. Warf man ihm anfangs noch vor, bei wichtigen Anlässen zu fehlen, kreuzt er mittlerweile bei jedem Fest auf und macht regelmäßig Hausbesuche. Das kommt durchaus an bei den Wählern.

