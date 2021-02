Erste Frühlingsboten am Himmel – Kraniche kehren zurück

Mainz.Ungewöhnlich früh sind schon erste Kraniche aus ihren Winterquartieren in Südfrankreich und Spanien zurückgekehrt. Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland liegen auf der Hauptroute der Zugvögel in ihre Heimat Skandinavien und Osteuropa, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Mainz mitteilt. „Ein bisschen überrascht bin ich schon“, sagt Nabu-Biologin Fiona Brurein mit Blick auf die frühen Rückkehrer. Der Klimawandel sorge für zeitliche Verschiebungen in der Natur. Vorerst seien aber auch nur wenige Kraniche am Himmel zu sehen – der Hauptzug werde Ende Februar und im März erwartet. Die bis zu 1,30 Meter großen Vögel gelten als Glückssymbole und fliegen hoch oben in auffälligen V-Formationen von 60 bis 200 Tieren, mit erfahrenen und sich abwechselnden Tieren an der Spitze. lrs

{element}

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021