Erstmals Geld für Ausbau von Hospizen

Stuttgart.Die baden-württembergische Regierung beteiligt sich finanziell am Ausbau stationärer Sterbehospize. Jeder neu entstehende Hospizplatz werde mit 10 000 Euro bezuschusst, erklärte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Dies habe bereits wenige Wochen nach dem Start der Förderung dazu geführt, dass zu den landesweit in 30 Hospizen vorhandenen 220 Betten 24 neue dazukamen. Lucha: „Das ist eine enorme Leistung.“ Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verweist auf die Situation der Sterbenden und ihrer Angehörigen, die so viel Unterstützung wie möglich bekommen sollten: „Es ist eine zentrale Aufgabe dieser Landesregierung, sich für eine deutliche Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung einzusetzen.“

Als größte Herausforderung sieht Lucha die Schmerzlinderung von Menschen, die dem Tod entgegengehen, in den Pflegeheimen. Nahezu jeder dritte Baden-Württemberger sterbe im Heim. Die spezielle Palliativversorgung müsse verbessert werden. Leider spiele die Pflege sterbender Menschen in der Ausbildung derzeit noch eine sehr untergeordnete Rolle. Im Rahmen des gestern vom Ministerrat auf den Weg gebrachten Aktionsplans zahlt das Land für Fortbildungen der Beschäftigten in stationären Pflegeheimen bis zu 1000 Euro.

Großen Anteil bei der Betreuung von Sterbenden und ihren Angehörigen haben nach Luchas Angaben die ehrenamtlichen Trauerbegleiter. Im vergangenen Jahr hätten 1200 Ehrenamtliche 5000 Menschen in dieser schweren Zeit geholfen. Die Teilnahme an Weiterbildungskursen wird bereits seit einigen Wochen mit 700 Euro bezuschusst.

Auch unter Medizinern wächst die Bereitschaft, sich in der Versorgung von Palliativpatienten zu engagieren. Vor vier Jahren hatten 1115 Ärzte eine entsprechende Fortbildung, im vergangenen Jahr waren es bereits 1700. In speziellen Palliativstationen der Krankenhäuser in Baden-Württemberg stehen aktuell 342 Betten zur Verfügung.

Dass die 1,3 Millionen Euro ein eher überschaubarer Beitrag des Landes für die Betreuung von Sterbenden sind, lässt Lucha nicht gelten. Bisher finanziert sich die Palliativmedizin nur über die Zahlungen der Krankenkassen. Das Geld des Landes führe zu deutlichen Verbesserungen. So würden weitere Hospizplätze entstehen. Bisher hätten die meist kirchlichen Träger den Ausbau gebremst, damit aus der Versorgung von Sterbenden kein Geschäft entstehe: „Da hat ein Umdenken stattgefunden.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018