Erstmals Herz-OP mit Roboterunterstützung

Gießen.Mit einem Robotersystem haben Ärzte am Uni-Klinikum in Gießen eine Herzpatientin operiert (Bild) und ihr eine Gefäßstütze (Stent) eingesetzt – laut Klinik eine bundesweite Premiere. Die Technik solle helfen, das Verfahren sicherer und präziser zu machen, sagte der Klinikdirektor der Gießener Kardiologie, Christian Hamm. Es gehe um feinste Gefäße und es komme auf Millimeter an. So könne man „sehr exakt mit kleinen Bewegungen Stents nach vorne beziehungsweise zurückbewegen, um es an Ort und Stelle zu bringen“, sagte Holger Nef, der mit seinem Team die OP durchgeführt hatte. dpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019