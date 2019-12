Erstmals wieder Luchsmutter mit Jungen

Wiesbaden.Für die Luchspopulation in Hessen gibt es Hoffnung. „In Nordhessen zieht wieder ein Weibchen Nachwuchs groß“, sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden. Ein Mitarbeiter von Hessen Forst habe Fotos der Luchs-Familie (im Bild sind zwei der Jungen zu sehen) gemacht. Die Mutter und drei Jungtiere wurden im Reinhardswald gesichtet. Wegen des hohen Rehwildbestandes hätten sie gute Chancen auf eine gute Zukunft. Vor fünf Jahren lebten in Nordhessen noch sechs Raubkatzen. Zwei Tiere starben an der Krankheit Fuchsräude, zwei verschwanden und sind vermutlich tot. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019