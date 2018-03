Erzieher in Untersuchungshaft

Anzeige

Heilbronn.Ein ehemaliger Kindergarten-Leiter in Heilbronn steht nun auch im Verdacht, einen Jungen missbraucht zu haben. Der 31-Jährige ist seit gestern in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Dem Mann wird schwerer sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Der Vater eines Kindergartenkindes hatte Mitte Februar Anzeige erstattet. Bei einer erneuten Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden weitere Speichermedien und eine Kamera gefunden. Bereits früher sichergestellte Bilder wurden noch einmal gezielt daraufhin untersucht, ob sie mit der nun gefundenen Kamera hergestellt wurden. Das war bei einigen Bildern der Fall. Auf ihnen ist laut Polizei zu sehen, wie der Mann im Jahr 2013 an einem achtjährigen Jungen sexuelle Handlungen vornimmt. Deshalb kam der 31-Jährige nun in Untersuchungshaft. lsw