Es droht ein Wirrwarr

Frankfurt.Rolle Rückwärts beim Hessischen Handball-Verband (HHV): Der offizielle Saisonstart wird nach einem Präsidiumsbeschluss nun doch auf das Wochenende 17./18. Oktober verschoben, gleichzeitig bleibt aber für Mannschaften weiterhin möglich, ab dem 12. September zu starten. „Wir wollen ein Höchstmaß an Flexibilität bieten“, erläuterte HHV-Präsident Gunter Eckart gestern Nachmittag auf Anfrage dieser Redaktion.

Vorausgegangen waren längere Diskussionen: Schon am vergangenen Wochenende preschte ein Mitglied des Arbeitskreises Spieltechnik vor und verkündete den Oktober-Termin als neuen Start. Am Montag wurde dann von Seiten des Präsidiums eine Richtigstellung verfasst, das Thema Rundenbeginn aber auf der Tagesordnung behalten. Im Rahmen einer Telefonkonferenz kam das Präsidium dem Bitten der „Spieltechniker“ entgegen, aber gleichzeitig soll der Start nicht in Stein gemeißelt sein.

„Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Vereine die Gelegenheit wahrnehmen, und schon früher starten“, so Gunter Eckart. Die Initiative ging in erster Linie von den Bezirken Offenbach/Hanau und Darmstadt aus, wo der Anstieg von Infektionszahlen bereits jetzt stellenweise keinen Trainingsbetrieb mehr zulässt. „Ich befürchte nur, dass dies nun immer wieder irgendwo passiert“, befürchtet der HHV-Präsident, dass wertvolle Zeit für eine möglichst vollständige Runde verschenkt wird. „Wenn man ab dem 12. September irgendwo starten kann, dann sollte man das – immer im gegenseitigem Einvernehmen der Mannschaften – auch machen“, wirbt er. me

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.08.2020