Es geht alle an

Mehr als jeder dritte EU-Bürger gab Anfang des Jahres an, einen Anstieg der Judenfeindlichkeit wahrzunehmen. In Deutschland waren es mehr als zwei Drittel. Jetzt zeigt der Bericht des Antisemitismusbeauftragten: Baden-Württemberg stellt hier keine Ausnahme dar. Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist markant gestiegen. Im Landtag sitzt mit Wolfgang Gedeon ein Abgeordneter, der als Antisemit und Holocaust-Leugner bezeichnet werden darf. Ihren Ausgang nimmt diese Entwicklung im Internet, wo Radikalisierung alle Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft bedroht. Welche Gefahr daraus entsteht, zeigt der Mord an Walter Lübcke.

Es ist nicht nur die Aufgabe des Rechtsstaats, mit finanziellen und juristischen Mitteln entschiedener gegen Antisemitismus und Rassismus vorzugehen als bisher. Es ist auch nicht nur eine Aufgabe der Institutionen, durch Bildung dagegen vorzugehen. Es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, sich dem offen entgegenzustellen. Das ist ohne Alternative. Oder, wie es der Antisemitismusbeauftragte formuliert: Es ist nicht auszudenken, was sich im Fall einer wirtschaftlichen oder politischen Krise entwickelt, wenn der wachsende Antisemitismus und Rassismus nicht mit allen Mitteln bekämpft werden – und zwar jetzt.

