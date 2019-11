„Es gibt eine Art Dauerrauschen“

Stuttgart.Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) kündigt an, 50 zusätzliche IT-Sicherheitsexperten an den Hochschulen im Südwesten einzustellen. Zudem verteidigt sie die geplanten Investitionen in Höhe von einer halben Milliarde Euro in die Stuttgarter Oper.

Frau Bauer, Rektoren und Studenten sind sich einig wie selten, dass die finanziellen Verbesserungen für die Hochschulen nicht ausreichen. Haben sie recht?

Theresia Bauer: Die Hochschulen fordern mehr Geld. Und es gibt dafür auch gute Gründe. Das Paket, das wir gerade verhandeln, ist ein richtig großer Schritt nach vorn. Der neue Hochschulfinanzierungsvertrag wird deutlich ambitionierter sein als der erste. Die Hochschulen erhalten doppelt so viele frische Mittel pro Jahr wie im ersten Vertrag. Das gibt Hochschulen die Spielräume, die sie brauchen. Allerdings können wir nicht alle Wünsche erfüllen.

Wie groß ist das Problem Cyberkriminalität in den Hochschulen?

Bauer: Es gibt so eine Art Dauerrauschen. Die allermeisten Angriffe werden durch die normalen Schutzwälle abgefangen. Die Angriffe nehmen aber zu, weil Hochschulen ein attraktives Ziel für Hacker sind. Beispielsweise in der Energietechnik geht es um spannende und oft sehr wertvolle Informationen. Es gibt geschützte Bereiche, aber viele Teile der Forschung sind relativ offen, weil diese vom Informations- und Datenaustausch lebt. Schwerwiegende Angriffe auf Netzwerke oder in Form von Verschlüsselungstrojanern gab es in den letzten fünf Jahren im einstelligen Bereich. Im größeren Umfang gestohlen wurden Daten noch nicht. Es kann aber sein, dass wir noch nicht alles wissen. Wir arbeiten mit den Hochschulen an weiteren Verbesserungen.

Was heißt das konkret?

Bauer: Wir brauchen Spezialisten vor Ort und eine zentrale Einheit. Mit dem letzten Haushalt wurden zwölf Stellen eingerichtet, die zentral Sicherheitskonzeptionen für die Hochschulen und unsere Kultureinrichtungen verbessern. Wir werden mit dem neuen Doppelhaushalt 50 weitere Stellen schaffen. Die Spezialisten werden an jeder Universität, an jeder Hochschule für angewandte Wissenschaften und auch in den Kultureinrichtungen arbeiten. Sie sollen in Kooperation mit dem zentralen Team die Datensicherheit gewährleisten. Wir haben im Doppelhaushalt dafür jährlich 5,6 Millionen Euro vorgesehen.

Wie können solche Maßnahmen aussehen?

Bauer: Es geht zum Beispiel darum, zu erkennen, nach welchem Muster die Angriffe auf Datennetze erfolgen. Wir müssen dazu systematisch Expertise aufbauen. Vor Ort sind die Aufgaben unterschiedlich. Das ist in einer Universität wie Heidelberg mit einem starken Zentrum für wissenschaftliches Rechnen anders als in einer kleinen Hochschule. Aber alle müssen mit dem Zentralteam zusammenarbeiten. Es wird sicher nicht einfach, diese Stellen mit qualifizierten Cyberspezialisten zu besetzen. Die Aufgabe ist jedenfalls hochinteressant.

Mit der Sanierung der Stuttgarter Oper haben Sie eine Großbaustelle. Sehen Sie für das Milliardenprojekt im Landtag und im Stuttgarter Gemeinderat eine politische Mehrheit?

Bauer: Wir ringen genau darum. Mir ist völlig klar, dass man bei einer solchen Dimension nicht einfach Hurra schreien kann. Das will wohlüberlegt sein. Wir leisten Überzeugungsarbeit. In der Kulturförderung wird oft hart um kleine Zuschüsse gerungen.

Jetzt will das Land plötzlich eine halbe Milliarde für die Stuttgarter Bühne ausgeben. Ist das vermittelbar?

Bauer: Wir machen diese Sanierung nicht auf Kosten der anderen Einrichtungen. Wir fördern Kultur im ganzen Land, auch Baumaßnahmen. Man muss sich schon klar machen, dass es in Stuttgart um eine besondere Einrichtung geht. Hier ist ein Weltspitzen-Ballett, eines der größten Drei-Sparten-Häuser der Welt mit 1400 Beschäftigten. Das Land stellt jedes Jahr 50 Millionen Euro dafür zur Verfügung, dass hier diese großartigen Leistungen in Ballett, Oper und Schauspiel für knapp eine halbe Million Menschen im Jahr hervorgebracht werden. Dass da nach Jahrzehnten bei der Modernisierung eine andere Summe anfällt als bei kleineren Häusern, ist am Ende hoffentlich plausibel.

Na ja: In Mannheim und Karlsruhe werden Drei-Sparten-Häuser für ein Drittel des Geldes saniert...

Bauer: ...aber auch mit der Hälfte der Belegschaft. Das ist schon eine andere Dimension. Und der Sanierungsbedarf ist jeweils unterschiedlich – zum Beispiel: Muss ich ein Interim bauen oder nicht. Die Oper ist eines der wenigen historischen Gebäude in Stuttgart, die unversehrt den Krieg überstanden haben. Dieses Baudenkmal müssen wir als einen vitalen Ort in der Stadt und nicht als Museum erhalten.

Das Interview mit Ministerin Theresia Bauer wurde persönlich geführt und ist vor der Veröffentlichung autorisiert worden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019