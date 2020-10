„Es gibt Wichtigeres als Politik“

Ramstein.Hoffnung und Skepsis sind vor der US-Präsidentschaftswahl vielleicht nirgendwo in Deutschland so spürbar wie in Ramstein. „Ich bin entsetzt über die Art, wie die Kontrahenten Donald Trump und Joe Biden miteinander umgehen“, sagt Bürgermeister Ralf Hechler. „Jede kleine Erschütterung in der politischen Spitze wirkt sich bei uns hier unten direkt aus.“ Seit fast 70 Jahren ist Ramstein ein Synonym für amerikanische Präsenz in Deutschland: Der Ort beheimatet die größte US-Militärgemeinde außerhalb der USA.

Während sich das US-Militär aus anderen Regionen der Welt zurückzieht, wurde das Areal seit den 1950er Jahren ausgebaut. Die Soldaten gehören zur Kaiserslautern Military Community, die mehr als 50 000 Amerikaner zählt – mit Angehörigen und Zivilbeschäftigten.

Bedeutender Wirtschaftsfaktor

„Die Amerikaner genießen hier einen hohen Stellenwert, und wir profitieren wirtschaftlich von ihnen“, sagt Hechler. Allein in der Militärgemeinde Kaiserslautern hat die US-Armee eine Wirtschaftskraft von jährlich gut 2,3 Milliarden Euro. „Es war immer ein faires Miteinander – aber seit Trump werden politische Diskussionen schnell unverbindlich“, erzählt der CDU-Politiker.

Immobilienmakler Günther Wolf macht in Ramstein schon seit 30 Jahren mit Amerikanern gute Geschäfte. „Klar, die Meinungen über Trump gehen auseinander“, sagt Wolf. „Aber sind wir ehrlich: Präsidenten kommen und gehen. Wir hier müssen das Beste daraus machen.“ Schon mehrmals habe es Aufregung in Ramstein gegeben, ob nach dem Golfkrieg 1991 oder den Anschlägen vom 11. September 2001. „Jetzt heißt es, die Amerikaner wollten Tausende Soldaten abziehen. Aber wenn deswegen Unruhe herrschen würde, würden die Leute ihre Häuser verkaufen. Das Gegenteil ist der Fall: Für Amerikaner werden weiter Wohnungen gesucht.

Teil der Gesellschaft

In Ramstein lebt auch das deutsch-amerikanische Ehepaar Pfannenstiel. Vor drei Jahren haben Bianka und Will einen Stammtisch gegründet. „Als Will 2017 bei der US-Armee in Rente ging, haben wir überlegt, wie wir das Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern verbessern können“, erzählt seine Frau. Gesprochen wird über alles Mögliche: „Wir landen seltener bei Politik als viele denken.“ Wichtiger sei der Alltag. Politik sei jedoch nicht tabu.

„Ich verstehe die Fixierung vieler Deutscher auf Trump. Er ist omnipräsent“, meint der Ex-Soldat. Ihn störe aber, dass Auswärtige praktisch jeden in Ramstein auf Politik reduzierten. „Politik ist hier eigentlich zweitrangig.“ Natürlich gebe es Unterschiede in den Kulturen, sagt er. Aber nach fast 70 Jahren seien Amerikaner in Ramstein ein Teil der Gesellschaft. lrs

