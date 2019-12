Frankfurt.Bei Zehntausenden Menschen in Hessen ist das Geld so knapp, dass sie sie sich bei einer Tafel mit Lebensmitteln versorgen. Die Einrichtungen verzeichnen nach Angaben des Landesverbandes, der Tafel Hessen, steigende Zahlen. Insgesamt werden in dem Bundesland an rund 200 Stellen gespendete Lebensmittel verteilt. Eine davon gehört zur Frankfurter Tafel, die sich in einem der größten sozialen Brennpunkte der Stadt befindet, im Stadtteil Bonames.

Große kulturelle Unterschiede

Einmal in der Woche gibt dort der gemeinnützige Verein an bedürftige Menschen Lebensmittel aus. Die Kirche St. Lioba, ein Klinkerbau mit 1980er-Jahre-Charme, liegt inmitten der berüchtigten Hochhaussiedlung am Ben-Gurion-Ring. „Golanhöhen“ werden die bis zu acht Stockwerke hohen Wohnblocks genannt, gelten vielen als Inbegriff sozialer Schieflage. Das stellt auch die Organisatoren der Tafel vor Herausforderungen. „Wir brauchen hier klare Regeln – sonst funktioniert es nicht“, erklärt Dagmar Heintz, die die Lebensmittelausgabe leitet.

Rund 15 Helfer sind in St. Lioba im Einsatz. „Wir haben hier auch schon oft die Polizei gehabt“, erinnert sich einer. Meist jedoch reichen resolute Worte und klare Ansagen. Das hat Dagmar Heintz in den vergangenen Jahren gelernt. Bedürftige erhalten Nummern, die streng die Reihenfolge der Ausgabe regeln. So müssen sie zwar anstehen, stürmen aber nicht ungeordnet die Tafel. Ausgegeben werden die Lebensmittel im Vorraum des Hauses, in dem eine kleine Markthalle aufgebaut ist. Es gibt Stände mit Brot, Konserven Feinkost, Gemüse, Käse, Blumen.

Die kulturellen Unterschiede sind groß in der Schlange der Wartenden. Rund 80 Prozent der Kunden haben nach Einschätzung der Vize-Vorsitzenden der Frankfurter Tafel, Edith Kleber, einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen sprechen kein Deutsch.

Eindringlich schaut die 76-jährige Heintz ihrem Gegenüber in die Augen. „Nein, mehr kann ich Ihnen nicht geben. Es ist sonst nicht genug für alle da“, sagt sie einem Kunden, der seine Einkaufstasche vollpacken will. „Wir müssen die Regeln des Miteinanders durchsetzen – auch wenn man sich damit nicht immer Freunde macht“, sagt sie. „Ein Danke hört man selten“, sagt eine der Helferinnen. „Viel häufiger kommt: Das steht mir aber zu.“ „Danke schön!“, sagt aber Margita Krems. Die 71-Jährige kommt seit knapp einem Jahr zur Tafel. „Am Anfang habe ich mich ein bisschen geschämt“, erinnert sich die Rentnerin, die mit ihrem Hund in einem der Blöcke wohnt. Mit ihrer Ausbeute ist sie zufrieden. „So viele tolle Lebensmittel.“ Ihre Augen strahlen. dpa

