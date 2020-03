„Es kann Sanktionen geben“

Stuttgart.Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) nimmt die Bürger bei der Vorbeugung gegen Corona-Infektionen in die Pflicht. „Wir sind zu jedem Zeitpunkt in der Lage, Regelungen unverzüglich zu verschärfen, wenn diese nicht eingehalten werden“, sagt der Grünen-Politiker im Interview.

Die Regierung schränkt das öffentliche Leben immer mehr ein. Wie geht es weiter?

Manfred Lucha: Wir haben dem Kabinett eine umfassende Verordnung vorgelegt, die am Montag in Kraft getreten ist. Sie besteht aus weitreichenden Einschränkungen im öffentlichen Leben, für Schulen, Kitas und für Kultur- sowie Freizeitbetriebe. Außerdem haben wir landesweit den Gaststätten den Betrieb untersagt, außer Speiserestaurants, die in der Lage sind, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen zu gewährleisten. Auch zwischen Barhockern und an Stehtischen müssen die Betreiber dafür sorgen, dass zwischen den Personen ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Darüber hinaus hat die Bundeskanzlerin ja mit den Ministerpräsidenten heute noch weitere Einschränkungen angekündigt.

Was ist, wenn diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen?

Lucha: Wir sind zu jedem Zeitpunkt in der Lage, Regelungen unverzüglich zu verschärfen, wenn diese nicht eingehalten werden. Unser Ziel bei allen Maßnahmen ist es, dass die Menschen ihre Sozialkontakte um mindestens 50 Prozent reduzieren. Auch die strengen Auflagen für Restaurants sollen dazu führen, dass Infektionsketten besser nachvollzogen werden können.

Warum gibt es keine generelle Restaurantschließung?

Lucha: Wir haben Menschen, die in kritischer Infrastrukturen arbeiten, also im medizinischen Bereich, bei der Polizei oder der Feuerwehr. Sie brauchen weiter die Möglichkeit, sich etwas zu essen zu besorgen.

Wer kontrolliert dies alles?

Lucha: Die Ordnungsämter führen die Kontrollen durch, es kann auch Sanktionen geben. Die größte Sanktion für jeden Restaurantbetreiber wäre, wenn morgen zu ist. Zudem bin ich mir sicher, dass die Menschen es melden, wenn sich Betreiber nicht an die Vorgaben halten.

In Österreich gibt es Ausgangsbeschränkungen, die von der Polizei kontrolliert werden. Ist das nicht konsequenter als Ihr Vorgehen?

Lucha: Wir sind in einer extrem dynamischen Lage. Ist unser heute verabschiedetes Konzept nicht ausreichend, ergreifen wir restriktivere Maßnahmen.

Sollen die Menschen überhaupt noch ins Freie gehen?

Lucha: Natürlich, sie sollen auch mal rausgehen und sich frei bewegen, aber nicht in größeren Gruppen. Also bitte keine Walking- oder Jogginggruppen und keine 30-köpfigen Ausfahrten mit dem Fahrrad.

Haben Sie Prognosen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln?

Lucha: Wenn die jetzt beschlossenen Maßnahmen greifen, erwarten wir eine signifikante Abflachung der Infektionskurve. Aber dafür dauert es etwas länger. Erstmal werden die Zahlen weiter ansteigen, weil jetzt ja die Menschen beginnen, Symptome zu entwickeln, die sich vor einer Woche angesteckt haben.

Kommen wir zum Gesundheitsbereich: Wie gut ist Baden-Württemberg vorbereitet?

Lucha: Wir befürchten, dass es bei bis zu zehn Prozent der Infizierten schwere Verläufe gibt. Die müssen wir angemessen behandeln können und gefährdete Gruppen so schützen, dass sie nicht betroffen sind.

Wie viele freie Intensiv- und Beatmungsbetten gibt es in Baden-Württemberg?

Lucha: Wir haben im Land über 3200 Intensivbetten. Die Kliniken verschieben jetzt alle planbaren Operationen. Sie prüfen alles, was nicht unbedingt medizinisch erforderlich ist, um die notwendigen Kapazitäten für Corona-Kranke zu schaffen, die wir brauchen. Dazu gehören auch zusätzliche Räumlichkeiten wie etwa die Reaktivierung stillgelegter Krankenhäuser, um Infizierte getrennt betreuen zu können. So verhindert man, dass das Virus ins Krankenhaus kommt.

Kann man ausgeschiedene Ärzte und Pflegekräfte zurückholen?

Lucha: Auf allen Ebenen werden gerade Ärzte und Pfleger, die bereits in Rente sind, um Hilfe gebeten. Auch ehemalige Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst. Es steigen zunehmend welche ein. Wir sind in der Krise solidarisch.

Was bekommen Sie denn an Rückmeldungen von den Bürgern auf die drastischen Einschränkungen?

Lucha: Die Bürger machen mit, sie machen sogar viele eigene Vorschläge. Es ist tatsächlich so, dass die Leute in der Regel mehr Einschränkungen wollen als weniger. Nur zehn Prozent sind generell dagegen. Ich bin selber überrascht, wie viel Zustimmung wir bekommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020