Frankfurt.Wenige Tage nach dem Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sind Prüfer des Bundesverbands nach Frankfurt gekommen. Der Frankfurter Kreisverband steht seit Wochen in der Kritik. Es laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges und der Untreue mit Geldern der Stadt. Auch das Finanzamt prüft den Frankfurter Verband. Der langjährige Geschäftsführer Jürgen Richter war am Donnerstag zurückgetreten.

„Der ideelle Schaden ist wahrscheinlich gar nicht in Ziffern zu fassen“, sagte Wolfgang Stadler, der Vorstandsvorsitzende des Awo-Bundesverbands, am Dienstag in Frankfurt. Der Bundesvorstand werde an Lösungsmöglichkeiten arbeiten, „weil wir die Zustände für unerträglich halten. Sie müssen beendet werden und es muss Schadenersatz geltend gemacht werden.“

Awo-Präsident Wilhelm Schmidt sprach von „Verfehlungen, die wir nicht hinnehmen können.“ Geld, das womöglich veruntreut worden sei, wolle der Bundesverband „bis zum letzten Cent“ zurückholen. Zudem habe der zuständige Bezirksverband bei der Aufsicht versagt. Die Vertreter des Bundesverbands versicherten, der Verband unterstütze die laufenden Untersuchungen der Stadt, der Staatsanwaltschaft und des Finanzamts, das eine Betriebsprüfung und eine Lohnsteuerprüfung vornehme.

Stadler rügte zögerlichen Aufklärungswillen beim Frankfurter Kreisverband. Die Prinzipien des Verbandes seien offenbar in Frankfurt und auch in Wiesbaden verletzt worden. „Wir konnten den Eindruck nicht verdrängen, dass nicht im Interesse der Arbeiterwohlfahrt gehandelt wurde.“ Besonders wichtig: „Die Gehaltsstrukturen, die wir bisher gesehen haben, sind vollkommen unangemessen.“ Dazu komme ein für die Prüfer noch nicht überschaubares System von Verflechtungen, „wo bestimmte Menschen immer wieder Schlüsselfunktionen eingenommen und damit jegliche Kontrollfunktion außer Kraft gesetzt haben.“ lhe

