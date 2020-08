Es wird heiß – Temperaturen erreichen mehr als 30 Grad

Frankfurt/Offenbach.In Hessen wird es in den kommenden Tagen sonnig und trocken. Bis Samstag ist laut dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach mit wolkenlosem Himmel und Sonnenschein zu rechnen. Dabei soll es zunehmend wärmer werden. Die Werte sollen sogar die 30-Grad-Marke übersteigen. Am Donnerstag erreichen sie laut Prognose bis zu 33 Grad, am Freitag bis zu 35 Grad und am Samstag bis zu 37 Grad. Wegen der anhaltenden Trockenheit steigt demnach in Hessen die Waldbrandgefahr. Im Großteil des Landes gilt ab Donnerstag die vierte von fünf Gefahrenstufen. Im Süden von Hessen wird am Samstag laut Wetterdienst sogar die höchste Gefahrenstufe erreicht. Auf diesem Bild nutzen zwei Stand-Up-Paddler die Abendsonne, um sich im Main in Frankfurt etwas abzukühlen. lhe

