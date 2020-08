Es wird heiß – Temperaturen knacken 30-Grad-Marke

Stuttgart/Frankfurt.Im Südwesten wird es in den nächsten Tagen sonnig und wieder wärmer. Für Mittwoch erwarteten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes im hessischen Offenbach einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Im ganzen Land blieb es trocken, die Temperaturen kletterten auf bis zu 19 Grad im Bergland und 28 Grad im nördlichen Rheintal. Noch wärmer wird den Prognosen zufolge der Donnerstag: Die Meteorologen erwarten viel Sonnenschein und nur noch lockere Quellwolken, die Temperaturen dazu sollen teils wieder die 30-Grad-Marke knacken. In einigen Gebieten in Hessen steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 37 Grad am Donnerstag. Auf diesem Bild nutzen zwei Stand-Up-Paddler die Abendsonne, um sich im Main in Frankfurt etwas abzukühlen. lhe (Bild: dpa)

