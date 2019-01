EU-Leitbild für Juncker

STuttgart.Nachdem der Brexit-Deal zu scheitern droht und in der EU weiter Unruhe herrscht, will die grün-schwarze Landesregierung bei ihrer auswärtigen Kabinettssitzung am kommenden Dienstag in Brüssel der Union den Rücken stärken. „Das Europa-Leitbild soll im Anschluss an die auswärtige Kabinettssitzung am 22. Januar 2019 in Brüssel an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker übergeben werden“, schreiben Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Südwest-Europaminister Guido Wolf (CDU) in einer gemeinsamen Kabinettsvorlage.

Bereits 2017 hat der Ministerrat entschieden, eine Konzeption für einen Europadialog auszuarbeiten. Danach gab es unter anderem zahlreiche Diskussions- und Beteiligungsveranstaltungen mit Experten und es wurden mehrere Bürgerdialoge zur Zukunft Europas durchgeführt. Das Leitbild umfasst mehrere Themenfelder. Es geht dabei um die Werte der EU, deren Struktur, um Rechtsstaatlichkeit, eine gemeinsame EU-Außenpolitik, Wohlstand und soziale Sicherung, Sicherheitspolitik und den Schutz der Außengrenzen, Asyl- und Klimapolitik, Wissenschaft und Forschung sowie den Zusammenhalt in der EU. mis

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019