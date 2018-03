Ex-Arzt auf Bewährung

Anzeige

Konstanz.Weil er Patientinnen sexuell missbraucht hat, ist ein Arzt am Bodensee zu einer Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Konstanz sah es als erwiesen an, dass der frühere Oberarzt und Facharzt für Neurologie in mehreren Fällen sexuelle Handlungen an den Patientinnen getätigt hatte – die Untersuchungen dienten dem Mann demnach dazu, sich sexuell zu erregen. Dabei habe der 39-Jährige das Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnis zu den Frauen ausgenutzt.

10 000 Euro Strafe

Neben der Bewährungsstrafe muss der Mediziner rund 10 000 Euro an Konstanzer Organisationen zahlen, die in der Frauenhilfe tätig sind. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor zweieinhalb Jahre Haft für den Angeklagten gefordert, die Verteidigung hatte sich für ein Jahr auf Bewährung ausgesprochen. Das Gericht habe strafmildernd berücksichtigt, dass der Arzt nicht vorbestraft sei, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Zudem habe er die Taten zum Prozessbeginn gestanden und sich persönlich bei den Opfern entschuldigt. Gegen den Beschuldigten habe unter anderem gesprochen, dass die Folgen für die betroffenen Patientinnen dauerhaft seien. „Da ist ganz, ganz viel kaputtgegangen.“ Der Mann hat nach eigener Aussage seine ärztliche Zulassung im Dezember 2016 zurückgegeben.