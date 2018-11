Ex-Heimkind: Verfolgung von Tätern darf nicht enden

Stuttgart.Die Verfolgung von gewalttätigen Heimerziehern der 60er und 70er Jahre darf nach Ansicht von Opfern nicht verjähren. „Die müssten bis an ihr Lebensende bangen müssen, verfolgt zu werden“, sagte das Ex-Heimkind Willy Dorn (64) aus Ulm gestern in Stuttgart. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) konnte ihm bei der Vorstellung des Abschlussberichts der Beratungsstelle „Heimerziehung 1949-1975 Baden-Württemberg“ aber nur eins versprechen: „Das Thema bleibt auf der Tagesordnung. Ganz klar.“

Zehntausende Opfer

Gut 2400 Männer und Frauen haben sich in den vergangenen sechs Jahren bei der Beratungsstelle gemeldet und von teils schrecklichen Erfahrungen in den Heimen in Baden-Württemberg berichtet. Das ist ein Bruchteil der vermuteten Opfer, die in den Heimen unter Gewalt und Demütigungen gelitten haben. Bundesweit geht man von 800 000 aus. Nur wenige Täter seien zur Rechenschaft gezogen worden, sagte Dorn. 92 Prozent derer, die sich bei der Beratungsstelle meldeten, berichteten von körperlicher Gewalt, die sie in den Heimen erlebten. Fast jeder Zweite (47 Prozent) sprach von Zwangsernährung. 55 Prozent wurden eingesperrt, zwei Drittel der Kinder zu Arbeiten herangezogen.

1846 Betroffene in Baden-Württemberg erhielten Leistungen aus dem Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“, der seit 2012 existierte. Bis zu 10 000 Euro für Sachleistungen konnte ein ehemaliges Heimkind erhalten, meist für Sachleistungen oder Therapien.

Von den Betroffenen, die Fondsleistungen erhielten, berichtete jeder dritte von sexualisierter Gewalt in den Heimen. Zwei Drittel davon waren Jungs, ein Drittel Mädchen. In der Hälfte der Fälle ging die sexualisierte Gewalt bis hin zur Vergewaltigung von den Betreuern aus – mit fast soviel Frauen wie Männern als Täter. lsw

