Ex-Kita-Leiter gesteht Missbrauch

Zuvor hatte die oberste Kirchenleitung in Stuttgart den Fall an sich gezogen. Ziel des Evangelischen Oberkirchenrates sei nun größtmögliche Transparenz. Diese solle mit Hilfe des ehemaligen Richters am Bundesgerichtshof Ulrich Hebenstreit hergestellt werden. Er leitet laut der Evangelischen Landeskirche in Württemberg die Ermittlungen.

Mehr Austritte

Inzwischen hat der in den Fall verstrickte, für die Heilbronner Kindergärten zuständige Kirchenpfleger ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Ihm wird zur Last gelegt, nach Vorwürfen gegen den Erzieher zu zögerlich gehandelt zu haben.

Unterdessen sind in Heilbronn die Austritte aus der evangelischen Kirche gestiegen: „Es ist eine Auffälligkeit, und es zeigt, dass wir alles dran setzen müssen, Vertrauen wiederzugewinnen“, sagte Pfarrer Matthias Treiber am Donnerstag in Heilbronn. Zahlen nannte er jedoch nicht. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018