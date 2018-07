Ex-Minister gestorben

Anzeige

Darmstadt.Der frühere hessische Innenminister Gottfried Milde (CDU) ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in Griesheim gestorben, sagte gestern eine Sprecherin der hessischen CDU in Wiesbaden. Milde gehörte der 1987 ins Amt gekommenen ersten CDU-geführten Landesregierung unter Ministerpräsident Walter Wallmann (CDU) an.

Geheime Protokolle zitiert

Das Innenressort verwaltete er ohne große Schlagzeilen, bis er mit einem öffentlichen Zitieren aus geheimen Protokollen einen Skandal provozierte. Der Innenminister hatte im Landtag aus dem Mitschnitt eines Telefonats zwischen einem Journalisten und einem Anwalt zitiert. Dafür musste er wegen Verletzung des Fernmeldegeheimnisses eine Geldbuße von 18 000 Mark (rund 9000 Euro) zahlen. Im November 1990 trat Milde deswegen zurück.

Nach der Wahlniederlage der Union Anfang 1991 verzichtete der Politiker auch auf sein Landtagsmandat und ging in die Wirtschaft. Bis 1998 arbeitete er als Personalvorstand der Nestlé Deutschland AG. Nach seinem Wechsel in den Ruhestand wurde Milde Bundesvorsitzender der Multiple-Sklerose-Gesellschaft. Er hinterlässt eine Frau und vier erwachsene Kinder. lhe