Experten setzen auf Kurzarbeit

Frankfurt.Das Instrument der Kurzarbeit wird nach Einschätzung der Arbeitsagentur den Menschen und Betrieben in Hessen durch die Krise helfen. „Im neuen Jahr werden nicht massenhaft Leute aus der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit gehen. Die staatlichen Hilfen greifen weiterhin“, sagte der Leiter der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin.

Natürlich komme es darauf an, wie lange der Lockdwon für Gastronomie, Hotels und Teile des Handels anhalte. „Wenn das noch über mehrere Monate geht, wird es da schon noch viele Insolvenzen geben“, meinte Martin. Bislang werde aber wie in den meisten anderen Branchen das meiste über die Kurzarbeit abgefangen, mit der die Betriebe einen sehr großen Kostenblock loswerden könnten. Aktuell beobachtet die Agentur wieder ansteigende Anmeldungen der Betriebe, so dass nachfolgend mit einem weiteren Anstieg der Kurzarbeitenden über den Winter gerechnet wird. Die aktuellste Schätzung stammt aus dem August, als in Hessen noch knapp 270 000 Menschen die Lohnersatzleistung erhielten – in etwa die Hälfte des im Mai erzielten Höchststandes.

Der Arbeitsmarktexperte sprach sich dafür aus, die Lockerungen der Insolvenzregeln für die Betriebe noch einmal zu verlängern. „Man kann das aber nicht ewig so weiter machen. Der eigentliche Sinn hinter der Vorschrift ist es ja, andere Betriebe zu schützen, damit sie nicht von dem zahlungsunfähigen Unternehmen mit in die Pleite gerissen werden.“ lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.12.2020