Expressbus ohne Fahrgäste

Stuttgart/Berlin.Den sorglosen oder fahrlässigen Umgang mit Steuergeldern durch die öffentliche Hand prangert alljährlich der Bund der Steuerzahler in exemplarischen Fällen an. Am Dienstag wurde das neue ,,Schwarzbuch – Die öffentliche Verschwendung 2019/2020“ in Berlin vorgestellt. Auch Baden-Württemberg ist prominent darin vertreten – mit ebenso abenteuerlichen wie überflüssigen Bauwerken und digitalen Großprojekten, die zwar nicht zustande kommen, aber Millionen kosten.

Angebot für Berufspendler

Fast acht Millionen Euro zahlt Stuttgart über eine Dauer von zwei Jahren für Einrichtung und Betrieb der Expressbuslinie X1, die seit Oktober 2018 im Fünf-Minuten-Takt auf einer Schleife zwischen dem Stadtteil Bad Cannstatt und der City verkehrt. Pendler aus dem östlichen Umland der Stadt sollten das Auto stehen lassen und auf die modernen, teuren X1-Busse umsteigen. Dafür wurde den Autofahrern auf einer viel befahrenen Hauptverkehrsader streckenweise eine Spur genommen.

Doch die Menschen steigen nicht um – viele X1-Busse fahren tagsüber leer. Oft fahren zwei leere Busse unmittelbar hintereinander. Der Steuerzahlerbund hat auf Basis der Angaben der Stuttgarter Verkehrsbetriebe die durchschnittliche Fahrgastzahl pro Fahrt und Bus ausgerechnet: sieben. Die Stadt will den X1 dennoch bis Oktober 2020 weiterfahren lassen.

Millionenflop Bildungsplattform

Zum Desaster für Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wurde die geplante digitale Bildungsplattform Ella (Elektronische Lehr- und Lernassistenz), die nach jahrelanger Vorbereitung und Vorlaufkosten von rund 8,7 Millionen Euro im Februar 2018 unmittelbar vor dem geplanten Start an 100 Testschulen als nicht funktionsfähig gestoppt wurde. Das Kultusministerium hatte die Landesoberbehörde IT-Baden-Württemberg (BITBW) mit dem Projekt beauftragt, diese wiederum den kommunalen Zweckverband ITEOS mit der technischen Umsetzung. ITEOS arbeitete mit weiteren technischen Dienstleistern zusammen.

Die Technik und auch die Software zeigten sich als nicht funktionsfähig, Entscheidungsträger waren mit der Materie inhaltlich überfordert. Dann stellte sich heraus, dass es keine gültigen Verträge mit den Software-Entwicklern gibt. Land und Unternehmen wollen nun Millionen voneinander. Der Ausgang ist ungewiss. Die Digitalisierung an den Schulen muss warten – Ella soll nun europaweit ausgeschrieben werden.

Teures Prestigeprojekt

Schon vor Baubeginn liefen die Kosten für den architektonisch aufwendigen Neubau des Besucherzentrums des Nationalparks Schwarzwald – ein grünes Prestigeprojekt – aus dem Ruder. Die 2014 kalkulierten Baukosten von rund 25,5 Millionen Euro waren schon bis 2016 auf 37 Millionen Euro gestiegen. Aktuell kalkuliert das Finanzministerium bereits mit rund 50 Millionen – 36 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren angenommen.

Viel Geld für keine Welle

Als Schlag ins Wasser – aber anders, als geplant – entpuppte sich eine von der Stadt Stuttgart für 93 000 Euro in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für einen Surfer-Hotspot mit künstlicher „Neckarwelle“ in der Landeshauptstadt, wie sie von einer Surfer-Initiative gewünscht wurde. Als der Gemeinderat schon über weitere Mittel beriet, wies das Gesundheitsamt darauf hin, dass der Neckar dauerhaft so mit Fäkalien und Krankheitserregern belastet ist, dass eine Surfer-Welle aus Gesundheitsgründen gar nicht genehmigt werden könne.

Radler fahren lieber nicht im Kreis

Einen 3500 Euro teuren Radfahrer-Kreisverkehr ließ das Regierungspräsidium Stuttgart im Remstal bauen, um eine Wegkreuzung sicherer zu machen. Doch Radler ignorierten den Kreisverkehr und nahmen lieber den direkten Weg. Schließlich wurde jetzt der ebenerdige Kreisel zurückgebaut – Kosten für Rückbau und neuen Asphalt: weitere 10 000 Euro.

