Fahrdienst im Visier

Die umstrittenen Krankenfahrten durch private Unternehmen in Baden-Württemberg beschäftigen offenbar auch Justiz und Aufsichtsbehörden. Das berichtet die „Stuttgarter Zeitung" in ihrer heutigen Ausgabe. Danach ermittelt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen einen Fahrdienst wegen Betrug zulasten der Krankenkassen. Es gehe um die mutmaßlich falsche Abrechnung von Fahrten, bei denen entgegen den Vorschriften mehr als eine Person transportiert worden sei, sagte ein Sprecher der Behörde der Zeitung. Entsprechende Hinweise hätten sich bei Kontrollen durch die Polizei bestätigt. Das Verfahren richte sich gegen mehrere Verantwortliche des Fahrdienstes, dessen Name der Sprecher nicht nannte. Nach Angaben der „Stuttgarter Zeitung" handelt es sich um den im Kreis Karlsruhe ansässigen Krankenfahrdienst (KFD) Rhein-Neckartal, der zur landesweit tätigen KFD Schwaben gehört. Diese wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht äußern.

Umstrittenen Praxis

Das für die Aufsicht zuständige Landratsamt Karlsruhe ist dem Bericht zufolge ebenfalls seit Längerem mit der KFD Rhein-Neckartal befasst. Man habe mehrfach Hinweise über mutmaßliche Regelverstöße erhalten“ und sei diesen nachgegangen, sagte ein Behördensprecher. Krankenfahrdienste dürfen nur Menschen transportieren, die unterwegs keine medizinische Hilfe brauchen. Sie sind umstritten, weil sie Patienten möglicherweise nicht fachgerecht transportieren. red

