Fahrten in der Nacht gut angenommen

Frankfurt.Vor knapp einem Jahr hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sein Angebot an Nachtfahrten ausgeweitet – mit Erfolg: Tausende Fahrgäste seien insbesondere in den Nächten von Samstag auf Sonntag unterwegs, sagte RMV-Sprecher Maximilian Meyer in Hofheim. Dies gelte nicht nur auf den innerstädtischen Strecken in Frankfurt, sondern auch für die Verbindungen zwischen den Großstädten im Rhein-Main-Gebiet. „Wir sind mit der bisherigen Nutzung des Angebotes entsprechend sehr zufrieden“, sagte Meyer.

Angebot für Pendler und Feiernde

Eine erneute Ausweitung des Nachtverkehrs sei denkbar. „Für eine abschließende Beurteilung ist es allerdings noch zu früh, da ein solches Angebot erfahrungsgemäß stetig an Bekanntheit und Nachfrage gewinnt“, sagte Meyer. Weitere Daten zur Nutzung seien nötig, um den positiven Eindruck zu bestätigen.

Das Angebot richtet sich an Pendler und Feiernde. Seit der Erweiterung fahren die S-Bahnlinien S 1 bis S 5 sowie die S 8 an den Wochenenden und vor Feiertagen nachts stündlich. Darüber sind etwa Wiesbaden, Mainz und Frankfurt sowie Darmstadt verbunden. lhe

