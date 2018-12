Fahrverbot in Darmstadt kommt

Wiesbaden/Darmstadt.In Darmstadt sind ab Juni zwei Straßen für Diesel-Fahrzeuge gesperrt. Darauf haben sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) mit der schwarz-grünen Landesregierung in einem Vergleich geeinigt. So soll der europäische Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) eingehalten werden.

Was hat das Verwaltungsgericht nach der Einigung gemacht?

Das Gericht in Wiesbaden hat die außergerichtliche Einigung von Land und Klägern für rechtskräftig erklärt. Davor hatte es geprüft, ob die Vereinbarung offensichtlich rechtswidrig ist.

Wie umfangreich sind die Fahrverbote?

Sie gelten auf zwei Straßen, der Hügelstraße/Citytunnel sowie einer wichtigen Ausfallstraße (Heinrichstraße), und zwar für Diesel-Fahrzeuge bis Euronorm 5 und für Benziner bis Euronorm 2. Nachgerüstete Fahrzeuge sind davon ausgenommen.

Welche Ausnahmen sind vorgesehen?

Für Rettungswagen, Müllabfuhr, Straßenreinigung und Taxis gibt es Ausnahmen. Diese sind auch für Handwerker auf individuellen Antrag möglich. Für Anwohner gibt es Übergangsregelungen.

Was wurde außerdem vereinbart?

Die von der Stadt beschlossenen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der Organisation beim Parken und der automatischen Überwachung des Lkw-Durchfahrverbots sollen umgesetzt werden. Zudem werden an den beiden von dem Fahrverbot betroffenen Straßen einige Fahrspuren stillgelegt und Tempo 30 eingeführt. „Ein wirksames Konzept zur Überwachung der Verkehrsbeschränkungen“ wurde auch in die Vereinbarung aufgenommen.

Und was passiert, wenn das nicht ausreicht?

„Auf der Grundlage der Immissionswerte des zweiten Halbjahres 2019 wird die Wirksamkeit der Maßnahmen zum 1. Februar 2020 überprüft“, heißt es in dem Papier. Sollte der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht eingehalten werden, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden. DUH und VCD rechnen dann mit Fahrverboten für Diesel 6.

Wie fielen die Reaktionen nach der Einigung aus?

Die Straßensperrung sei nicht verhältnismäßig, kritisiert die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Jürgen Lenders, sprach von „einem Schlag ins Gesicht aller Dieselfahrer“. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion in Darmstadt, Tim Huß, forderte die Senkung der ÖPNV-Preise.

Was macht das Verfahren zum Dieselfahrverbot in Frankfurt?

Anders als im Fall Darmstadt ist für die Stadt Frankfurt ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ergangen. Das Land Hessen hat dagegen Berufung eingelegt, nun ist der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel am Zug. Nach dem Urteil aus der ersten Instanz könnte es in Frankfurt ab Februar 2019 ein Fahrverbot geben. Die DUH scheiterte diese Woche mit einem Eilverfahren.

Droht noch anderen Städten ein Fahrverbot?

Die Entscheidung über den Luftreinhalteplan für Wiesbaden wurde heute vertragt. Über Offenbach und Limburg wird 2019 vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel verhandelt.

