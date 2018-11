Fahrverbot in Vorbereitung

Ein Fahrverbotsschild für Fahrzeuge mit Diesel-Motor. © dpa

Stuttgart.Das Land Baden-Württemberg bereitet Fahrverbote für Diesel-Autos der Euronorm 5 in Stuttgart für den Jahresbeginn 2020 vor. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte gestern in Stuttgart, nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim würden diese Fahrbeschränkungen in den Luftreinhalteplan für Stuttgart eingearbeitet. Die Entscheidung, ob die Fahrverbote für Euro-5-Diesel tatsächlich kommen, hält sich die grün-schwarze Regierung aber weiter offen. Wenn die Schadstoffwerte im Jahr 2019 deutlich runtergingen, müsse man keine Verbote mehr verhängen. Fahrzeuge, die nach Software- oder Hardwarenachrüstungen die Schadstoffgrenzwerte einhalten, sollen nicht vom Fahrverbot berührt sein. Für umfangreiche Nachrüstungen werde die Zeit jetzt allerdings knapp, sagte Kretschmann mit Blick auf die Automobilhersteller. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018